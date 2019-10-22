Alanyaspor Sarıveliler'de

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu, yönetim kurulu üyeleri Enver Vural, Murat Kayacan ve Mehmet Güler, Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak'ı makamında ziyaret etti. Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Torosların zirvesinde bulunan Sarıveliler ilçesinin doğasına hayran kaldıklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak ise Alanyaspor’un şuan itibariyle Süper Lig'in lideri olarak yoluna devam etmesinin kendilerini de çok mutlu ettiğini belitti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, günün anısına Belediye Başkanı Halil Kulak'a isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti.