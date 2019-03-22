Alanyaspor şampiyonla karşılaşacak

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 5 günlük iznin ardından çalışmalarına bugün başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Bursaspor maçı hazırlıkları için toplanan turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalıştı. Antrenmandan önce doğum günü olan Alanyasporlu futbolcu Hasan Ayaroğlu için pastayla kutlama yapıldı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan Alanyasporlu futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Sakatlığı süren Joel Obi ve Lucas Villafanez takımdan ayrı çalıştı. Milli Takım kadrolarında yer alan Efecan Karaca ve Djalma Campos idmanda yer almadı.

HAZIRLIK MAÇI ÜCRETSİZ

Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli maçlar ve seçim arasını hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Türkmenistan Ligi'nde son 5 sezonun şampiyonu olan Altyn Asyr takımıyla karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, ligde oynayacağı Bursaspor maçı öncesinde önemli bir sınav vermiş olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Alanyasporlu taraftarlar karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.