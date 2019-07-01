Alanyaspor sahaya indi

Süper Lig'de üst üste 4. yılına giren Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, Teknik Direktör Erol Bulut, "3 aşamalı bir kamp dönemi geçireceğiz" dedi

Alanyaspor sahaya indi
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Alanyaspor sahaya indi

Alanyaspor sahaya indi

SPOR Toto Süpe Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bugün sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana toplam 27 futbolcu katıldı. Copa America'da Şili Milli Takımı forması giyen Junior Fernandes, Afrika Uluslar Kupası'nda Angola forması giyen Djalma Campos ile askerde olan Efecan Karaca ve özel izinli olan futbolcular antrenmanda yer almadı. İdmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon için 3 aşamalı bir hazırlık kampı geçireceklerini söyledi. Bulut, "Bugün başlangıcı yapıyoruz. İlk etapta buradayız, ikinci etapta Topuk Yaylası'nda, 3 etap kampını da yurtdışında yapacağız ve ülkeye geri döneceğiz. En son etabımız zaten 9 Ağustos'ta bitmiş olacak. Daha sonra 12 Ağustos'tan itibaren lig haftasına başlayacağız burada. Tabi şuan gelemeyen arkadaşlarımız var. Copa America ve Afrika Uluslar Kupası'nda 2 futbolcumuz var. Onlar biraz geç gelecek, onlara biraz daha izin vereceğiz. Çünkü hiç izin yapmadan gelmelerini istemiyoruz. Askere giden arkadaşlarımız oldu, onlar da bir kaç gün sonra aramıza katılacaklar. Genç arkadaşlarımız da burada. 27 kişilik bir ekiple bugün ilk antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 20:15
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