Alanyaspor sabah yolcu

Süper Lig'in 10. hafta maçında cuma günü Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, yarın sabah yola çıkacak. Mücadelenin Alanya'daki hazırlıklarını bu akşam tamamlayan turuncu yeşillilerin antrenmanda sürpriz ziyaretçileri de vardı

Alanyaspor sabah yolcu
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SPOR Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçı, Bursaspor ile temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor arasında 26 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Turuncu yeşilliler, Bursaspor maçının hazırlıklarını bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 3 takım halinde dar alanda çift kale maçla devam etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren çalışma, esneme hareketleriyle sona erdi. Kulübü ziyaret eden Alanya Shakespeare Cafe Bistro'nun yeni işletme müdürü Fatma Sevtap Özdilek ile işletme personeli Musa Kurt ve Hürkan Kaval, antrenman sonunda takıma tatlı ve limonata ikram etti. İşletme müdürü Özdilek, Bursaspor karşılaşmasında turuncu yeşillilere başarı diledi. Aytemiz Alanyaspor maç öncesi son çalışmasını yarın saat 18.00'de Bursa'da gerçekleştirecek.

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