Alanyaspor-Rizespor: Kritik maça tecrübeli hakem!
MHK, Süper Lig'in 8. haftasında görev yapacak hakemleri bugün açıkladı. Lider Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan mücadeleye ise FIFA Kokartlı tecrübeli isim Cüneyt Çakır'ı atadı
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de haftanın hakemlerini açıkladı. Buna göre; ligin lideri Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında 20 Ekim Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleye, FIFA Kokartlı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır atandı. Bu sezon Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 ve Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde 1 maç yöneten Cüneyt Çakır, Aytemiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 5 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu kritik mücadelede Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak Erkan Engin atanırken, VAR odasında ise Özgüç Türkalp ve Çağdaş Altay olacak.
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