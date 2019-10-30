Alanyaspor PFDK'ya sevk edildi

SÜPER Lig'in 9. haftasında oynanan Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor maçında çıkan saha olayları nedeniyle turuncu yeşilli temsilcimiz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre alınan disiplin sevki kararı şöyle: Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 26 Ekim 2019 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "Saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."