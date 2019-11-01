Alanyaspor PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 9. haftasının ardından alınan sevk kararlarını açıkladı. Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da PFDK'ya sevk edilen kulüpler arasında yer aldı
SPOR 30.10.2019, 22:32 31.10.2019, 10:20
SÜPER Lig'in 9. haftasında oynanan Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor maçında çıkan saha olayları nedeniyle turuncu yeşilli temsilcimiz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre alınan disiplin sevki kararı şöyle: Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 26 Ekim 2019 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "Saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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|9
|11
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|11
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|13
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|10
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|10
|12
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|10
|12
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|10
|12
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|11
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|12
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