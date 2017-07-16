Alanyaspor, Palandöken'de doğa yürüyüşü yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile dün akşam akşamı hazırlık maçı yapan Alanyaspor, bu sabah doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sportif Direktör Taner Savut, Teknik Direktör Safet Susic, yardımcı antrenörler Elvir Baliç, Emrah Eren, kaleci antrenörü Fevzi Layic, kondisyoner Sebastien Devillaz, destek ekibi ve futbolcular, Palandöken Dağı'nın eteklerinde yer alan otelden hareket ederek dağın boğaz sırtlarına kadar yürüdü. Yaklaşık 1,5 saat süren doğa yürüyüşü kamp yapılan otelde son buldu. Turuncu yeşilli takımın Erzurum'daki ilk etap kampı yarın sabah yapılacak antrenmanın ardından sona erecek. Alanyaspor 2'nci etap kampını ise 20-31 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Kaprun bölgesinde yapacak.