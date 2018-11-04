Alanyaspor oynadı Malatyaspor kazandı 0-1

SPOR Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, rakibine 1-0 yenilerek taraftarlarını üzdü. Maça hızlı ve baskılı başlayan Aytemiz Alanyaspor oldu ama golü Evkur Yeni Malatyaspor buldu. Alanyaspor yarı sahasının ortalarından serbest vuruş kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Haydar'ın hamle yapmakta geciktiği top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.

CİSSE PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 32. dakikasında penaltı kazanan Aytemiz Alanyaspor'da Cisse atışı gole çeviremedi. Alanyaspor atağında Efecan rakip ceza sahası içinde maruz kaldığı müdahale ile yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Cisse, topu kaleci Fornelle'ye nişanladı. Dönen topu tekrar önünde bulan Cisse, bu fırsattan da yararlanamadı.

TARAFTAR "BAKKAL İSTİFA" DEDİ

Ligde 11 hafta geride kalırken Alanyaspor gol atamadığı bir maçı yine kaybetti. Ligde sadece 4 maç kazanan turuncu yeşilliler, mağlup bitirdiği 7 maçta hiç gol atamayarak farklı bir istatistiğe imza attı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Alanyaspor tribünlerinden "Bakkal istifa" sesleri yükseldi. Turuncu yeşilliler bu mağlubiyetle 12 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor ise 18 puana yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 18:11