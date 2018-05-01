Alanyaspor Osmanlıspor'u devirmek istiyor

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 32. hafta maçında 5 Mayıs Cumartesi günü Osmanlıspor'u konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdüren turuncu yeşilliler, teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde 1,5 saat süren bir idman yaptı. İlk bölümü koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla geçen antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale taktik maçı yapıldı. Oyuncularının hırslı görüntüsü karşısında keyfi yerine gelen Mesut Bakkal, zaman zaman maçı durdurarak oyuncularına uyarılarda da bulundu.



Son haftalarda düşme korkusu yaşayan Aytemiz Alanyaspor, zorlu Kayserispor deplasmanından 3 puan çıkartarak rahat bir nefes almıştı. Puanını 35'e yükselten temsilcimiz, alt sıralardaki rakiplerinin de kaybettiği haftada 13. sıraya kadar yükselerek iddiasını sürdürdü. Oyuncularını Osmanlıspor maçı için motive eden teknik direktör Mesut Bakkal'ın "Kendi sahamızda oynayacağız. Rakibimiz düşme hattının en büyük adaylarından. Bu maçı kazanırsak ligde kalmayı büyük ölçüde garantileyeceğiz. Kazanalım ve fişi çekerek bu işi bitirelim" dediği öğrenildi.