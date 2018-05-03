Alanyaspor Osmanlıspor maçının hakemi belli oldu

SPOR Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre; ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un yarın 19.00'da Osmanlıspor ile yapacağı mücadeleyi FIFA Kokartlı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 18, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7, Suudi Arabistan Pro Lig'de 1 ve Dünya Kupası 2018 Elemeleri'nde 5 maç yöneten Cüneyt Çakır, geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde karşılaşan Real Madrid - Bayern Münih maçını da yöneten isimdi. Çakır, Aytemiz Alanyaspor'un Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Başakşehir'i 4-1 yendiği maçı da yönetmişti. Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak olan bu kritik mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Koray Gençerler olacak.