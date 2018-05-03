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Alanyaspor Osmanlıspor maçının hakemi belli oldu

MHK, Süper Lig'de yarın oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor maçına, FIFA kokartlı tecrübeli isim Cüneyt Çakır'ı atadı. Çakır, geçtiğimiz günlerde Real Madrid-Bayern Münih maçını da yöneten isimdi

Alanyaspor Osmanlıspor maçının hakemi belli oldu

MHK, Süper Lig'de yarın oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor maçına, FIFA kokartlı tecrübeli isim Cüneyt Çakır'ı atadı. Çakır, geçtiğimiz günlerde Real Madrid-Bayern Münih maçını da yöneten isimdi

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:53
Alanyaspor Osmanlıspor maçının hakemi belli oldu
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SPOR Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre; ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un yarın 19.00'da Osmanlıspor ile yapacağı mücadeleyi FIFA Kokartlı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 18, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7, Suudi Arabistan Pro Lig'de 1 ve Dünya Kupası 2018 Elemeleri'nde 5 maç yöneten Cüneyt Çakır, geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde karşılaşan Real Madrid - Bayern Münih maçını da yöneten isimdi. Çakır, Aytemiz Alanyaspor'un Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Başakşehir'i 4-1 yendiği maçı da yönetmişti. Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak olan bu kritik mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Koray Gençerler olacak. 

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MHKSüper LigAytemiz AlanyasporOsmanlısporFIFA KokartlıCüneyt Çakır
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