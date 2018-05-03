Alanyaspor - Osmanlıspor maçının hakemi belli oldu

SPOR Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre; ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 5 Mayıs Cumartesi günü Osmanlıspor ile yapacağı mücadeleyi, FIFA Kokartlı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 18, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7, Suudi Arabistan Pro Lig'de 1 ve Dünya Kupası 2018 Elemeleri'nde 5 maç yöneten Cüneyt Çakır, geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde karşılaşan Real Madrid - Bayern Munih maçını da yöneten isimdi. Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak olan bu kritik mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Koray Gençerler olacak.
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