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Alanyaspor - Osmanlıspor maçın ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de bu akşam 19.00'da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı

Alanyaspor - Osmanlıspor maçın ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de bu akşam 19.00'da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:13
Alanyaspor - Osmanlıspor maçın ilk 11'leri belli oldu
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BAHÇEŞEHİR Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, NSakala, orta alanda Sackey, Maniatis, Emre Akbaba, hücumda Villafanez, Taha ve ileri uçta da Douglas ilk 11'i ile çıkacak.
Konuk ekip Osmanlıspor ise Karcemarskas, Yalçın, Ceyhun, Moreira, Uman, Lembi, Regattin, Numan, Pinto, Musa ve Cikalleshi ilk 11'i ile maça başlayacak.

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Son Güncelleme: 05.05.2018 16:25
Anahtar Kelimeler:
Süper LigAytemiz AlanyasporOsmanlıspor
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