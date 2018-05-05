Alanyaspor - Osmanlıspor maçın ilk 11'leri belli oldu

BAHÇEŞEHİR Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, NSakala, orta alanda Sackey, Maniatis, Emre Akbaba, hücumda Villafanez, Taha ve ileri uçta da Douglas ilk 11'i ile çıkacak.
Konuk ekip Osmanlıspor ise Karcemarskas, Yalçın, Ceyhun, Moreira, Uman, Lembi, Regattin, Numan, Pinto, Musa ve Cikalleshi ilk 11'i ile maça başlayacak.
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