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Alanyaspor 'olası şampiyonlar' listesine girdi: İşte oranı...

Süper Lig'de 3 hafta geride kaldı, milli aradan sonra kaldığımız yerden heyecan devam edecek! 4. hafta öncesi iddaa'da şampiyonluk oranlarına güncelleme geldi, işte detaylar

SPOR 06.09.2019, 22:58
Alanyaspor 'olası şampiyonlar' listesine girdi: İşte oranı...
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RADAMEL Falcao transferiyle ortalığı ayağa kaldıran Galatasaray'ın şampiyonluk oranı, 3 maçta topladıkları 4 puana rağmen 2,55'ten 2,50'ye geriledi!

Trabzonspor karşısında üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen 1-1'e razı olan Fenerbahçe için verilen şampiyonluk oranı ise 2,75'ten 2,60'a düşürüldü. Sarı lacivertliler ilk 3 haftada 7 puan toplamıştı, milli ara dönüşü lider Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacaklar.

Sezona Sivasspor yenilgisiyle başlayan, son olarak da iç sahada Rizespor'a puan kaptıran Beşiktaş'ın şampiyonluğuna verilen iddaa oranı ise 4,00'ten 4,50'ye yükseldi!

Şampiyonluk için belirlenen iddaa oranları şu şekilde:

Galatasaray - 2,50
Fenerbahçe - 2,60
Beşiktaş - 4,50
Trabzonspor - 11,00
Başakşehir - 35,00
Alanyaspor - 60,00

#Alanyaspor #şampiyonluk
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