Alanyaspor 'olası şampiyonlar' listesine girdi: İşte oranı...
Süper Lig'de 3 hafta geride kaldı, milli aradan sonra kaldığımız yerden heyecan devam edecek! 4. hafta öncesi iddaa'da şampiyonluk oranlarına güncelleme geldi, işte detaylar
RADAMEL Falcao transferiyle ortalığı ayağa kaldıran Galatasaray'ın şampiyonluk oranı, 3 maçta topladıkları 4 puana rağmen 2,55'ten 2,50'ye geriledi!
Trabzonspor karşısında üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen 1-1'e razı olan Fenerbahçe için verilen şampiyonluk oranı ise 2,75'ten 2,60'a düşürüldü. Sarı lacivertliler ilk 3 haftada 7 puan toplamıştı, milli ara dönüşü lider Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacaklar.
Sezona Sivasspor yenilgisiyle başlayan, son olarak da iç sahada Rizespor'a puan kaptıran Beşiktaş'ın şampiyonluğuna verilen iddaa oranı ise 4,00'ten 4,50'ye yükseldi!
Şampiyonluk için belirlenen iddaa oranları şu şekilde:
Galatasaray - 2,50
Fenerbahçe - 2,60
Beşiktaş - 4,50
Trabzonspor - 11,00
Başakşehir - 35,00
Alanyaspor - 60,00
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|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0