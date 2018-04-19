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Alanyaspor öğrencilerle buluştu

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 'Alanyasporum Okulumda' projesinin 13. buluşması Hasan Çolak Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi

Alanyaspor öğrencilerle buluştu

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 'Alanyasporum Okulumda' projesinin 13. buluşması Hasan Çolak Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi

19 Nisan 2018 Perşembe 00:43
Alanyaspor öğrencilerle buluştu
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ALANYASPOR Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Mesut Bakkal, futbolcular Haydar Yılmaz, Francisco Wanderson, Filipe Augusto, Berkan Emir, Ioannis Maniatis ve Birol Parlak, proje kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliğe Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanyaspor Asbaşkanı Ahmet Paşaoğlu, Başkan Yardımcısı Enver Vural ve Mehmet Uslu, Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Gürses, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Proje Yardımcısı Yusuf Yılmaz da katıldı. Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Ateş'in konuşmasının ardından proje yürütücüsü Yusuf Yılmaz, projenin amacını anlatan konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de projenin önemine değindi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise amaçlarının Passolig kartı satmak olmadığını, projenin hedefinin şehrinin takımına bağlı taraftar yetişmesi olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından okul müdürü Faruk Ateş, başkan Çavuşoğlu'na plaket verdi. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise okul müdürü Ateş'e turuncu yeşilli forma hediye etti. Daha sonra tek tek anons edilen futbolculara birer çiçek verildi. Program sonunda futbolcular, öğrencilerin mobil mağazadan satın aldığı ürünleri imzaladı ve fotoğraf çektirdi.

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