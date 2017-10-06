Alanyaspor milli arayı boş geçmeyecek

SÜPER Lig'de 10 puanla 8. sırada yer alan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bu sabah başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda top kapma ve pas çalışması yapan turuncu yeşilli oyuncular, son olarak dar alanda maç yaptı. Ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Lungu, Gassama, Landel, Tzavellas, Maniatis ve N'Sakala ile izinli olan M'Billa antrenmana katılmadı.

Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor lige verilen milli arayı da boş geçirmeyecek. Turuncu yeşilliler, U21 takımı ile Pazar günü saat 18.00'de hazırlık maçı yacapak.