Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de haftanın hakemlerini açıkladı. Ligin 8. hafta maçında cumartesi günü 16.30'da oynanacak olan Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçına ise Serkan Çınar atandı. Bu sezon Süper Lig'de 3, TFF 1. Lig'de ise 1 maç yöneten Serkan Çınar, temsilcimiz Alanyaspor'un bugüne kadar 6 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanacak olan mücadelede Serkan Çınar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Emre Malok olacak.