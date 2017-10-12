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Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

MHK, Süper Lig'in 8. hafta maçlarını yönetecek isimleri açıkladı. Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçına ise İstanbul Bölgesi hakemlerinden Serkan Çınar'ı atadı  

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

MHK, Süper Lig'in 8. hafta maçlarını yönetecek isimleri açıkladı. Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçına ise İstanbul Bölgesi hakemlerinden Serkan Çınar'ı atadı  

12 Ekim 2017 Perşembe 16:52
Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de haftanın hakemlerini açıkladı. Ligin 8. hafta maçında cumartesi günü 16.30'da oynanacak olan Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçına ise Serkan Çınar atandı. Bu sezon Süper Lig'de 3, TFF 1. Lig'de ise 1 maç yöneten Serkan Çınar, temsilcimiz Alanyaspor'un bugüne kadar 6 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanacak olan mücadelede Serkan Çınar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Emre Malok olacak.

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Son Güncelleme: 12.10.2017 16:58
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuMHKSüper Lig
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