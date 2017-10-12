Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de haftanın hakemlerini açıkladı. Ligin 8. hafta maçında cumartesi günü 16.30'da oynanacak olan Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçına ise Serkan Çınar atandı. Bu sezon Süper Lig'de 3, TFF 1. Lig'de ise 1 maç yöneten Serkan Çınar, temsilcimiz Alanyaspor'un bugüne kadar 6 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanacak olan mücadelede Serkan Çınar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Emre Malok olacak.
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