Alanyaspor- Medipol Başakşehir maçını yönetecek hakem belli oldu

TFF resmi sitesine yayınlanan bilgilere göre Süper Lig'deki zirvede yer alan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Medipol Başakşehir ile Cumartesi günü saat 17.30'da onayacağı karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Ayrıca Galatasaray'ın cuma günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Göztepe maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Antalyaspor - Beşiktaş maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçında ise Arda Kardeşler görev yapacak.