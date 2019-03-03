Alanyaspor Manisa'da kampa girdi

Süper Lig'de yarın Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, Manisa'da kampa girerek yarınki maç saatini beklemeye başladı

Alanyaspor Manisa'da kampa girdi
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Alanyaspor Manisa'da kampa girdi

Alanyaspor Manisa'da kampa girdi

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 24. hafta maçında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Serkan Tokat'ın yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Alanya'daki hazırlıklarını tamamlayarak bugün Gazipaşa'dan özel uçakla önce İzmir'e gelen turuncu yeşilliler, daha sonra Manisa'ya geçerek kampa girdiler. Bu akşam son bir ter idmanı yapacak olan Alanyasporlu futbolcular, daha sonra kampa girerek yarınki maç saatini beklemeye başlayacaklar. Kritik mücadele öncesi temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da kart cezalısı Papiss Cisse ve sakat oyuncular Junior Fernandes ile Fabrice N'Sakala forma giyemeyecek. Ev sahibi Akhisarspor'da ise kırmızı kart cezalısı Elvis Manu ve sakatlanan Sokol Cikalleshi kadroda olmayacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 18:43
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