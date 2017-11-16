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Alanyaspor Malatyaspor karşılaşmasının hakemi Halis Özkahya

MHK, Süper Lig'in 12. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Aytemiz Alanyaspor'un sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına ise Halis Özkahya'yı atadı

Alanyaspor Malatyaspor karşılaşmasının hakemi Halis Özkahya

MHK, Süper Lig'in 12. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Aytemiz Alanyaspor'un sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına ise Halis Özkahya'yı atadı

16 Kasım 2017 Perşembe 14:06
Alanyaspor Malatyaspor karşılaşmasının hakemi Halis Özkahya
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 12. haftasında düdük çalacak olan hakemleri bugün açıkladı. Buna göre, ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan mücadeleyi İstanbul Bölgesi hakemlerinden FIFA Kokartlı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken, 4. hakemliği ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak. 

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Bu sezon Süper Lig'de 7 maç yöneten Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde de 1 maç yönetti. Özkahya, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 3 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda Başakşehir'e 2-1, Galatasaray'a ise 5-1 kaybederken, Giresunspor ile oynanan mücadelede ise 2-2 berabere kalmıştı.

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