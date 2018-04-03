Alanyaspor Malatya'ya özel uçak kaldıracak

13 NİSAN Cuma günü öğleden sonra Alanya - Gazipaşa Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket edecek olan özel uçak, 14 Nisan Cumartesi akşamı dönecek. Özel uçak bilet ücreti, havalimanı transferi, maç bileti ve otel konaklama ücretleri dahil olmak üzere toplam 1000 TL olarak belirlendi. Malatya'ya gitmek isteyenler kulüp akreditasyon sorumlusu Alpaslan Edizer'e 05369802308 nolu telefondan ulaşarak kayıt işlemini yaptırabilirler.
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