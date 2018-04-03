Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Yeni güncellemede yok yok! Parmak iziyle sohbete girilecek
Yeni güncellemede yok yok! Parmak...
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında kırmızı alarm
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında...

Alanyaspor Malatya'ya özel uçak kaldıracak

Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 29'uncu haftasında 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı için özel uçak kaldıracak

Alanyaspor Malatya'ya özel uçak kaldıracak

Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 29'uncu haftasında 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı için özel uçak kaldıracak

03 Nisan 2018 Salı 15:03
Alanyaspor Malatya'ya özel uçak kaldıracak
banner404

13 NİSAN Cuma günü öğleden sonra Alanya - Gazipaşa Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket edecek olan özel uçak, 14 Nisan Cumartesi akşamı dönecek. Özel uçak bilet ücreti, havalimanı transferi, maç bileti ve otel konaklama ücretleri dahil olmak üzere toplam 1000 TL olarak belirlendi. Malatya'ya gitmek isteyenler kulüp akreditasyon sorumlusu Alpaslan Edizer'e 05369802308 nolu telefondan ulaşarak kayıt işlemini yaptırabilirler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 03.04.2018 15:17
Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni Malatyasporİlhan Cavcav SezonuSüper LigSpor TotoAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor'da Akhisar mesaisi
Alanyaspor'da Akhisar mesaisi
Geleceğin futbolcuları yetişiyor
Geleceğin futbolcuları yetişiyor
TED'liler kupayla döndü
TED'liler kupayla döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim