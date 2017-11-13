Alanyaspor Malatya'ya hazırlanıyor

SÜPER Lig'e verilen milli ara bu hafta son buluyor. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'de ağırlayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenmanla başladı. Geçtiğimiz pazar günü bir başka Süper Lig ekibi olan Kardemir Karabükspor'la hazırlık maçı yapan turuncu yeşilliler, rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. Aytemiz Alanyaspor'un milli takımlarda olan 7 as oyuncusu da yarından itibaren takıma katılmaya başlayacak. Bugünü izinli geçirecek olan turuncu yeşilli takımda Fofana, Maniatis ve Tzavellas'ın yarın Alanya'ya geleceği, diğer futbolcuların da yarın veya sonraki gün Malatyaspor hazırlıklarına katılacakları öğrenildi.

SUSİC KAYIP İSTEMİYOR

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Malatyaspor engelini aşmanın planlarını yapıyor. Milli takımlarda olan oyuncularını 4 gözle bekleyen Boşnak teknik adam, deplasmanda alınan 4-0'lık Akhisarspor galibiyetini Malatyaspor galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacak olmanın avantajını da düşünen Susic, dünkü antrenmanda oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparak, "Artık kendi sahamızda da kazanma alışkanlığını edinmeliyiz. Bu sezon sahamızda sadece Gençlerbirliği'ni yenebildik. Yeni Malatyaspor maçında sizlerden kayıp istemiyorum. Taraftarlarımızı sevindirelim" dediği öğrenildi. Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.