Alanyaspor maçını yönetecek hakem Ali Palabıyık oldu

BUNA göre; Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçına Ali Palabıyık atandı. FIFA Kokartlı Ankara Bölgesi hakemlerinden Ali Palabıyık, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde de 1 maç yönetti. Tecrübeli hakem, Aytemiz Alanyaspor'un ise 9 maçında düdük çaldı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de yenilgi aldı. Palabıyık, Alanyaspor'un geçtiğimiz yıl Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynadığı olaylı Atiker Konyaspor maçında da görev yapmış, verdiği skandal kararlar ve son dakika penaltısı ile Alanyaspor'u 1 puandan etmişti.