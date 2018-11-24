Alanyaspor maçından sonra Ertuğrul Sağlam'dan ayrılık sinyali!

KAYSERİSPOR'DA teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 5-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası canlı yayında ayrılık sinyali verdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Sağlam; "Kayserispor camiası, içinde bulunduğu bu sıkıntılı ortamı atlatacak güçte ve tecrübede. Bu işin baş sorumlularından biri olarak, biz de başkanımızla oturup durum değerlendirmesi yapacağız. Kayseri'nin menfaatleri neyse, o yapılacaktır. Başkan ile konuşacağız. Yapılması gereken bir şey varsa, Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda bizim üzerimize bir şey düşerse bunu da değerlendiririz. Gerekeni de yaparız, kimse endişe etmesin." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Sağlam basın toplantısında ağır bir sonuçtan sonra konuşmanın çok kolay olmadığını dile getirdi. İstemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Sağlam, "Sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Yaşadığımız sıkıntılardan sonra böyle bir sonuç bizi biraz daha üzdü." değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor camiasının bu sıkıntılı dönemi aşacağına inandığını aktaran Sağlam, kulübün bunu yapacak güce ve tecrübeye sahip olduğunu aktardı.

Ertuğrul Sağlam, bugünkü maçı yorumlamanın doğru olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bu işin bazı sorumluları var. Olayın buraya gelmesiyle alakalı. Biz başarıyı da paylaşan insanız, başarısızlıkta da herkes üzerine düşen sorumluluğu almak zorunda. Biz de sorumluluğun bilincinde insan olarak bu konuyla alakalı başkanımızla oturup konuşacağız. Kayserispor'un menfaati neyi gerektiriyorsa onu ortaya koyacağız ve yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ben taraftarımızdan, camiamızdan bu sonuç için özür diliyorum. Onları fazlasıyla üzdük zaten."

"İstifa etmedim"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Kayserispor camiasının güçlü ve futbol kültürüne sahip olduğunun altını çizerek, bu sıkıntılı süreçten en kısa sürede daha da güçlenerek çıkacaklarını belirtti.

Basın mensuplarının istifa söylentileri olduğu yönündeki soruları üzerine Sağlam, şu ifadeleri kullandı: "İstifa etmedim. Başkanla oturup değerlendireceğiz. Daha oturmadık, durum değerlendirmesi yapmadık. Bir oturalım şöyle sağlıklı bir şekilde. Şu anda maçın sıkıntısı da üzerimizde. Sağlıklı bir kafayla ne yapmamız gerekiyorsa yaparız. Sorumluluğun bilincinde bir insan olarak, bu işte bizim de bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla yapılması gereken bir şey varsa da yaparız. Kayseri'nin geleceğiyle alakalı alınacak bir karar Kayseri'nin faydasına ise kesin alırız. Biz buraya gelirken başkanımız, yönetimimizin teklifiyle geldik, anlaştık. Ne başkanımıza ne yönetimimize böyle bir saygısızlık yapmayız. Şunu herkes bilsin biz üzerimize düşen sorumluluğu alırız."