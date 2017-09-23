Alanyaspor maçındaki Sedat Peker mesajı ortalığı ayağa kaldırdı

TRABZON Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçında tribünde bulunan bir grup çocuğa,organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker'in isminin ve bir sözünün harfleri yazan tişörtler giydirildi.

Çocukları tek sıra halinde dizip giydikleri tişörtlerdeki harfler birleştirildiğinde, "Reis Sedat Peker. Bir umuttur yaşamak" yazısı ortaya çıktı.

Sosyal medyada ise bu olaya tepki yağdı. Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde: