'Alanyaspor maçına yansıyacak'

'2-0 öne geçtikten sonra geriye düşmememiz gerekiyordu' diyen deneyimli teknik adam, "Devre arasında arasında oyuncuların morali bozuktu. Morallerini yerine getirmek için çok uğraştık. 3 uzun forvete dönüp, kenar orta plana döndük. Hakem arkadaş bu maçı bizden aldı, Galatasaray’a verdi" dedi. Rakibin kaliteli oyuncuları olduğunu ifade eden Aybaba, "Araya atılan bir pas sizi oyundan uzaklaştırıyor düşünce olarak. 45+2 keşke olmasaydı. İkinci yarı daha farklı olabilirdi. Çok dikkatli olacaksınız, topu rakibe vermeyeceksiniz. Konumumuza değil de oynadığımız futbola bakmak lazım. Bizim skor anlamında sıkıntımız var. Alanyaspor maçında bu bize yansıyacak. En kısa zamanda düzlüğe çıkmak istiyoruz" dedi.

