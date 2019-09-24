'Alanyaspor maçı zor olacak'

SÜPER Lig'in 6. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İdmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Muammer Yıldırım katılmadı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 2-1 galip geldikleri Trabzonspor maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, haftasonu Aytemiz Alanyaspor ile zorlu bir maç yapacaklarını belirterek, "Şimdi oynayacağımız bir Alanyaspor maçı var. Şu an çıkışta olan bir takım. Gerçekten geçen sezon da başarılıydılar. Çok zor bir maç oynayacağız, bunun farkındayız. Başakşehir gibi bir deplasman maçı oynayacağız. Hazırız her şeye. Sadece sakat arkadaşlarımız var. Ona bugün de Emre katıldı. En az 2 hafta da Emre oynamayacak. Ama yapacak bir şey yok. 2 tane maçımız var bizim çok önemli. Alanyaspor ve Ankaragücü maçları. Bunları iyi bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu milli maç arası bizim için çok önemli. O arayı da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.