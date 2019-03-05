Alanyaspor maçı sonrası Akhisarspor'da Josue şoku!

Akhisarspor'da Alanyaspor maçının ardından soyunma odasında yaşanan arbede nedeniyle Josue teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Portekizli oyuncu U21 takımı ile idmanlara çıkacak.

Alanyaspor maçı sonrası Akhisarspor'da Josue şoku!
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SPOR Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u evinde geriden gelip 3-1 yenerek umut tazeleyen son sıradaki Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk'ün ardından Josue de kadro dışı bırakıldı. Türkiye'deki kariyerinde daha önce Bursaspor, Galatasaray ve Osmanlıspor'da da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşısında teknik sorumlu Cem Kavçak tarafından 64. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi. Yedek kulübesine el hareketleri yaparak tepkili bir şekilde kulübeye uğramadan soyunma odasının yolunu tutan Josue, maç sonunda takım arkadaşlarıyla birbirine girdi. Soyunma odasında tepkisine devam eden Josue'yle yerli futbolcular arasında arbede yaşandığı öğrenildi. Bu olay üzerine yönetime rapor veren teknik sorumlu Cem Kavçak, Portekizli futbolcunun kadro dışı bırakılmasını talep etti. Acil bir şekilde toplanan yönetim, süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını Josue'ye tebliğ etti. Akhisarspor'la Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, Fatih Öztürk gibi U21 takımla antrenmanlara çıkacak. Akigo, adı yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı şeklinde anılan, geçen hafta sarı-kırmızılı ekiple oynanan maça sakatlığını bahane ederek çıkmayan Fatih'i de kadro dışı bırakmıştı.

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