Alanyaspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de Belözoğlu şoku!
Fenerbahçe'nin Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli oyuncunun forma giyip giymeyeceğine Pazar günü yapılacak kontroller sonrasında karar verilecek
SPOR 13.09.2019, 16:13 13.09.2019, 16:44
FENERBAHÇE'NİN tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu sırt ve bel ağrıları nedeniyle bugün yapılan antrenmanı düz koşuyla tamamlarken son durumu Pazar sabahı yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
A Milli Takım'ın Moldova ile oynadığı maçta ağrıları nedeniyle forma giymeyen 39 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.
PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK
Cuma günü yapılan sabah antrenmanını düz koşu ve özel program eşliğinde takımdan ayrı yapan Emre Belözoğlu, Pazar sabahı kontrolden geçecek ve maç kadrosunda olup olmayacağı netlik kazanacak.
Ligde oynadığı ilk 3 maçı kazanan Alanyaspor zirvede yer alırken Fenerbahçe 7 puanla ikinci sırada bulunuyor.
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