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Alanyaspor maçı için uçak kayıtları sürüyor

Aytemiz Alanyaspor'un Kayseri maçı için kaldıracağı özel uçak için başvurular devam ediyor

Alanyaspor maçı için uçak kayıtları sürüyor

Aytemiz Alanyaspor'un Kayseri maçı için kaldıracağı özel uçak için başvurular devam ediyor

25 Nisan 2018 Çarşamba 00:07
Alanyaspor maçı için uçak kayıtları sürüyor
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AYTEMİZ Alanyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için kaldıracağı özel uçağın kayıtları sürüyor. 27 Nisan Cuma günü saat 10.30'da Alanya-Gazipaşa Havalimanı'ndan Kayseri'ye hareket edecek olan özel uçak, 28 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de geri dönecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Özel uçak ücreti, havalimanı transferi, maç bileti ve otel konaklaması dahil olmak üzere toplam bin TL olarak belirlendi. Kayseri'ye gitmek isteyenlerin kulüp akreditasyon sorumlusumuz Alpaslan Edizer'e 0 536 980 23 08 nolu telefondan ulaşarak kayıt işlemini yaptırmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporKayseri Maçı
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