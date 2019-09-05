Alanyaspor maçı için Malatya'ya PFDK'dan ceza

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yayınladığı açıklamasında, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçında yaşanan olaylardan dolayı ev sahibi ekibe ceza yağmuru yağdırdı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.09.2019 tarih ve 8 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan BTC YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN B,C,D,E,F,G,H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü yardımcı antrenörü GÜRSOY YALÇIN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi STAFENO MARRONE'nin akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.