'Alanyaspor maçı dönüm noktası oldu'

KOÇ, "Eski bir yönetici haciz işlemi yolladılar diye car car konuşuyor. Onlar bize de geldi. Biz bunları savaşarak kavga ederek 1 seneye yaydık ve faizi yüzde 22’ye indirdik. Eski yönetimin davalarını da kaldırdık ve bir de çıkıp konuşuyor. İstediği zaman kamuoyuna açık yerde konuşmaya hazırım” diye konuştu. Taraftarın iyi destek verdiğini söyleyen Ali Koç, “Alanyaspor maçına kadar Fenerbahçe’yi yenmek daha zor oluyordu, daha fazla kazanıyorduk. Ama Alanya maçının ikinci yarısında bu argümanları sunamıyorum. Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz. İstediğimiz nokta bugün geldiğimiz noktada, sıralamada daha rahat yerde olup, önümüzdeki sezon kullanmak istediğimiz gençlerden daha fazla yararlanmaktı" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 00:18