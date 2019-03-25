Alanyaspor maça hazır 

Süper Lig'e verilen arayı yarın hazırlık maçı yaparak değerlendirecek olan Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Türkmenistan Ligi şampiyonu Altyn Asyr ile karşılaşacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak 

Alanyaspor maça hazır 
banner404
HABERİN GALERİSİ
Alanyaspor maça hazır 

Alanyaspor maça hazır 

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Lige verilen milli maçlar ve seçim arasından dolayı Antalyaspor maçının ardından 5 gün izin yapan ve geçtiğimiz cuma günü çalışmalarına başlayan turuncu yeşilliler, bugünü tek antrenman yaparak tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde koşu ve ısınma hareketleri ile idmana başlayan Alanyasporlu futbocular, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptılar. Antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik bir prova gerçekleştiren turuncu yeşilliler, çıkış koşularıyla idmanı tamamladılar. İdmana sakatlığı süren Villafanez, belinde ağrı olan Coulker, ağrıları süren Fernandes ve milli takımlarda olan Efecan Karaca ve Djalma Campos katılmadı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 18:10
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Katar’a gidecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Katar’a gidecek
  1. GÜNDEM

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479