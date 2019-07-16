Alanyaspor Lucas'ın satışında yüzde 100 karda

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'dan Meksika Ligi ekiplerinden Monarcas Morelia'ya transfer olan Arjantinli futbolcu Lucas Villafanez'in bonservis bedeli belli oldu. Villafanez'in yeni kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun 1 milyon 800 bin dolar karşılığında Alanyaspor'dan transfer edildiği belirtildi. Açıklamada, ödemenin Alanyaspor'a 3 taksitle yapılacağı da ifade edildi. 1,5 sezon Alanyaspor forması giyen Lucas Villafanez, Yunanistan'ın Panathinaikos takımından 750 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Monarcas Morelia'ya 1 milyon 800 bin dolar karşılığında satılan Villafanez'den turuncu yeşilli yönetim, yüzde 100 kâr ederek bir transfer başarısı daha göstermiş oldu.