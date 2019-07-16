Alanyaspor Lucas'ın satışında yüzde 100 karda

Meksika Ligi ekiplerinden Monarcas Morelia'ya transfer olan Alanyasporlu oyuncu Lucas Villafanez için turuncu yeşilli kulübün 1 milyon 800 bin dolar bonservis bedeli alacağı öğrenildi 

Alanyaspor Lucas'ın satışında yüzde 100 karda
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'dan Meksika Ligi ekiplerinden Monarcas Morelia'ya transfer olan Arjantinli futbolcu Lucas Villafanez'in bonservis bedeli belli oldu. Villafanez'in yeni kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun 1 milyon 800 bin dolar karşılığında Alanyaspor'dan transfer edildiği belirtildi. Açıklamada, ödemenin Alanyaspor'a 3 taksitle yapılacağı da ifade edildi. 1,5 sezon Alanyaspor forması giyen Lucas Villafanez, Yunanistan'ın Panathinaikos takımından 750 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Monarcas Morelia'ya 1 milyon 800 bin dolar karşılığında satılan Villafanez'den turuncu yeşilli yönetim, yüzde 100 kâr ederek bir transfer başarısı daha göstermiş oldu. 

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