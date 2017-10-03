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Alanyaspor'lu Tzavellas yandı

Pazar günü oynanan Gençlerbirliği maçının 75. dakikasında rakibine çok gereksiz bir dirsek atarak direkt kırmızı kart yiyen Aytemiz Alanyaspor'lu savunmacı Giorgios Tzavellas, bu hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Alanyaspor'lu Tzavellas yandı

Pazar günü oynanan Gençlerbirliği maçının 75. dakikasında rakibine çok gereksiz bir dirsek atarak direkt kırmızı kart yiyen Aytemiz Alanyaspor'lu savunmacı Giorgios Tzavellas, bu hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

03 Ekim 2017 Salı 17:36
Alanyaspor'lu Tzavellas yandı
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YAPILAN açıklamada, "Hukuk Müşavirliği'nce 03.10.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu GEORGIOS TZAVELLAS'ın 01.10.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Oyuncunun en az 3 maç ceza alması bekleniyor. Öte yandan, Tzavellas'ın bu gereksiz hareketine turuncu yeşilli yönetim de sessiz kalmayacak. İlk yönetim kurulu toplantısında oyuncuya ağır bir ceza vermesi beklenen Aytemiz Alanyaspor yönetiminin, gerekeni yapacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporTzavellas
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