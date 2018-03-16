Alanyaspor'lu Emre Akbaba yeniden o kadroda

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 19 Mart Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantıyı takiben son çalışmasını saat 19.30'da statta gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda, sakatlıktan yeni kurtulan Arda Turan ve Burak Yılmaz gibi isimler yer almazken, İstanbulspor'dan Okan Koçuk ve Mehmet Zeki Çelik gibi 2 genç isim kadroya dahil edildi.

EMRE YENİDEN ÇAĞIRILDI

Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon 9 gol ve 6 asistle oynayan yıldızı Emre Akbaba, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından tekrar aday kadroya çağırıldı. A Milli Takım forması ile daha önce bir maça çıkan başarılı futbolcu, sonradan oyuna girdiği maçta henüz dakikayı bile doldurmadan topla buluşan Emre Akbaba, Cenk Tosun'un yaptığı asistle Milli Takım formasıyla ilk golünü atmıştı. Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun memnun kaldığı ve tekrar Milli Takım'a çağırdığı Emre, "Çok mutluyum" dedi.