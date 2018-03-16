Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Alanyaspor'lu Emre Akbaba yeniden o kadroda

A Milli Takımımızın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Kasım'da Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Lucescu, Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba'yı da aday kadroya çağırdı

Alanyaspor'lu Emre Akbaba yeniden o kadroda

A Milli Takımımızın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Kasım'da Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Lucescu, Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba'yı da aday kadroya çağırdı

16 Mart 2018 Cuma 14:06
Alanyaspor'lu Emre Akbaba yeniden o kadroda
banner404

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 19 Mart Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantıyı takiben son çalışmasını saat 19.30'da statta gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda, sakatlıktan yeni kurtulan Arda Turan ve Burak Yılmaz gibi isimler yer almazken, İstanbulspor'dan Okan Koçuk ve Mehmet Zeki Çelik gibi 2 genç isim kadroya dahil edildi.

EMRE YENİDEN ÇAĞIRILDI
Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon 9 gol ve 6 asistle oynayan yıldızı Emre Akbaba, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından tekrar aday kadroya çağırıldı. A Milli Takım forması ile daha önce bir maça çıkan başarılı futbolcu, sonradan oyuna girdiği maçta henüz dakikayı bile doldurmadan topla buluşan Emre Akbaba, Cenk Tosun'un yaptığı asistle Milli Takım formasıyla ilk golünü atmıştı. Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun memnun kaldığı ve tekrar Milli Takım'a çağırdığı Emre, "Çok mutluyum" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımAntalyaİrlanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PFDK'dan Alanyaspor'a ceza
PFDK'dan Alanyaspor'a ceza
Alanyaspor seyirci sayısında 6 takımı solladı
Alanyaspor seyirci sayısında 6 takımı solladı
Hancı'dan Alanyaspor'a moral ziyareti
Hancı'dan Alanyaspor'a moral ziyareti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim