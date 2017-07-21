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Alanyaspor'lu Berkan Emir'in imdadına Hayri Çavuşoğlu yetişti

Pasaportu çalındığı için Avusturya kampına gidemeyen Alanyaspor'lu Berkan Emir'in imdadına Başbakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu yetişti

Alanyaspor'lu Berkan Emir'in imdadına Hayri Çavuşoğlu yetişti

Pasaportu çalındığı için Avusturya kampına gidemeyen Alanyaspor'lu Berkan Emir'in imdadına Başbakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu yetişti

21 Temmuz 2017 Cuma 14:24
Alanyaspor'lu Berkan Emir'in imdadına Hayri Çavuşoğlu yetişti
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KAMP için Avusturya'ya giden Alanyaspor kafilesinde ilginç bir olay yaşandı. Turuncu yeşilli takımın solbeki Berkan Emir'in Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde pasaportu, Duty Free'de alışveriş yaparken kayboldu. Havalimanı kamerelarında yapılan inccelemede pasaportun yabancı uyruklu biri tarafından alınarak yanındaki bayanın çantasına atıldığı görüldü. Şahsın kimliği hemen tespit edildi. Pasaportu yanındaki bayanının çantasına atan şahsın Düsseldorf uçağına binerek Almanya'ya uçtuğu öğrenildi. Bu durum Başbakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu'na aktarıldı. Çavuşoğlu, havalimanı polisi, uçuş firması ve Alman polisi ile temasa geçerek pasaportu yanındaki bayanını çantasına atan şahsın Düsseldof Havaliminanı'nda gözaltına alınmasını sağladı. Pasaport şahıstan alınarak ilk uçakla Antalya'ya gönderildi ve Berkan 1 gün sonra (bugün) takımın Avusturya kampına katıldı. Şahısların sorgularının ise Almanya'da sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporHayri Çavuşoğlu
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Mustafa 2017-07-21 15:08:11

Cok merak ediyorum bi gariban vatandas olsa ayni hassasiyeti gosderirmiydi merak konusu

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