Alanyaspor lige hazır

PORTEKİZ ekibi Sporting'den transfer ettiği Merih Demiral'ı parlatarak İtalya'ya gönderen Alanyaspor, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ozan Tufan'ı da eski günlerine döndürerek A Milli Takıma yeniden kazandırmıştı. Yeni sezonda da Türk futboluna yıldızlar kazandırmaya devam edecek olan temsilcimizde bu yılın flaş transferlerinden birisi de Salih Uçan. Fenerbahçe, Roma ve Empoli tecrübesiyle Erol Bulut'un saha içindeki en büyük kozu olacak olan Salih Uçan, turuncu yeşilli forma ile yeniden eski günlerine dönmek istiyor. Geçtiğimiz yılların yıldız ismi Efecan Karaca da bu sezon takımın en önemli isimlerinden birisi olacak. Geçtiğimiz yılki performansı ile A Milli Takıma kadar yükselen Efecan, yeni sezonda yine takımın en önemli silahlarından birisi.

Alanyaspor geçen sezon ne yaptı?

Süper Lig: 9. sıra (44 Puan)

Türkiye Kupası: Son 16'da Kasımpaşa'ya elendi (0-0 / 0-1)

Gelenler:

Anastasios Bakasetas

Manolis Siopis

Lokman Gör

Marafona

Juanfran

Tayfur Bingöl

Musa Çağıran

Yacine Bammou (Caen'den kiralık)

Onur Bulut

Salih Uçan

Gidenler:

Merih Demiral

Villafanez

Ufuk Ceylan

Cenk Ahmet Alkılıç

Reso Akin (kiralık)

Glynor Plet

Sıddık Çelik (Kastamonu 1966'ya kiralandı),

Fırat Çakıroğlu (Yeşilyur Bld.'ye kiralandı),

Emre Bekir (Michalovce'ye kiralandı),

Mbilla Etame

Joel Obi

Ozan Tufan

Barış Başdaş