Alanyaspor lige hazır
Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle yükselişe geçen Alanyaspor, sezonu 9. sırada tamamlamıştı. 2019-2020 sezonuna Erol Bulut önderliğinde hazırlanan turuncu yeşillilerde bu yıl ise hedef, dört sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de Avrupa Kupalarına katılma hakkını elde etmek
PORTEKİZ ekibi Sporting'den transfer ettiği Merih Demiral'ı parlatarak İtalya'ya gönderen Alanyaspor, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ozan Tufan'ı da eski günlerine döndürerek A Milli Takıma yeniden kazandırmıştı. Yeni sezonda da Türk futboluna yıldızlar kazandırmaya devam edecek olan temsilcimizde bu yılın flaş transferlerinden birisi de Salih Uçan. Fenerbahçe, Roma ve Empoli tecrübesiyle Erol Bulut'un saha içindeki en büyük kozu olacak olan Salih Uçan, turuncu yeşilli forma ile yeniden eski günlerine dönmek istiyor. Geçtiğimiz yılların yıldız ismi Efecan Karaca da bu sezon takımın en önemli isimlerinden birisi olacak. Geçtiğimiz yılki performansı ile A Milli Takıma kadar yükselen Efecan, yeni sezonda yine takımın en önemli silahlarından birisi.
Alanyaspor geçen sezon ne yaptı?
Süper Lig: 9. sıra (44 Puan)
Türkiye Kupası: Son 16'da Kasımpaşa'ya elendi (0-0 / 0-1)
Gelenler:
Anastasios Bakasetas
Manolis Siopis
Lokman Gör
Marafona
Juanfran
Tayfur Bingöl
Musa Çağıran
Yacine Bammou (Caen'den kiralık)
Onur Bulut
Salih Uçan
Gidenler:
Merih Demiral
Villafanez
Ufuk Ceylan
Cenk Ahmet Alkılıç
Reso Akin (kiralık)
Glynor Plet
Sıddık Çelik (Kastamonu 1966'ya kiralandı),
Fırat Çakıroğlu (Yeşilyur Bld.'ye kiralandı),
Emre Bekir (Michalovce'ye kiralandı),
Mbilla Etame
Joel Obi
Ozan Tufan
Barış Başdaş