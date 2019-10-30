Alanyaspor lige döndü: Başakşehir'i devirmek istiyor

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur maçında önceki akşam TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'u 3-0 yenerek bir üst tura atlayan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, gözünü ligde oynayacağı Medipol Başakşehir maçına dikti. Ligde topladığı 18 puanla liderliğini sürdüren turuncu yeşilliler, zirveyi yakından ilgilendiren maçta 2 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam eden Aytemiz Alanyaspor'da sakatlıkları süren Lokman Gör, Juanfran Moreno ve hafif sakatlığı bulunan Musa Çağıran antrenmana katılmadı. İnegölspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek olan Aytemiz Alanyaspor, taraftarlarının da desteği ile Medipol Başakşehir'i Alanya'da devirmek istiyor.