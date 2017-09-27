Alanyaspor kuvvet çalıştı

SÜPER Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kurulan istasyonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Turuncu yeşilliler, çalışmalarını bu akşam saat 18:30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.