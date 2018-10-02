Alanyaspor kuvvet çalıştı

SABAH idmanını Aura Fitness & Spa Merkezi'nde yapan turuncu yeşilliler, burada kuvvet ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Oyuncular, koşu bandında ısınarak başladıkları antrenmanı, fitness aletlerinde kuvvet çalışarak devam ettirdi. Turuncu yeşilliler akşam idmanını da tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmanda neşe hakimdi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından gruplara ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanı çift kale maç yaparak tamamlayan turuncu yeşilli oyuncuların oldukça hırslı oldukları gözlendi.