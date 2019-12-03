Alanyaspor kupaya hazır
Süper Lig'de Ankaragücü galibiyetiyle moral bulan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün Adanaspor'u ağırlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği mücadele saat 16.30'da başlayacak
SPOR 03.12.2019, 00:03
Cemali AYGIR
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugünden itibaren başlıyor. 3-4-5 Aralık'ta oynanacak olan 5. tur ilk maçlarında, takımlar bir üst tur için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Kupaya 4. turda dahil olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bugün Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan turuncu yeşilliler, önemli maçta rakibine karşı galip gelerek rövanş için avantaj sağlamaya çalışacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediklerini ve finale kadar gitmek istediklerini söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, bugünkü maçta ligde fazla forma giyemeyen futbolculara şans vermesi bekleniyor.
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