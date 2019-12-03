Alanyaspor kupada da coştu 5-1

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan turuncu yeşilliler henüz 4. dakikada Salih'in kullandığı korner vuruşunda Tzavellas'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda çok sayıda fırsattan da yararlanamayan temsilcimiz, soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Alanyaspor'da Bammou 48. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. 56'da Adanaspor'dan Roni'nin golüne engel olamayan turuncu yeşilliler, bu golden iki dakika sonra Bammou ile farkı yeniden 2'ye çıkararak 3-1 öne geçti. Zevkli mücadelede Alanyasporlu Bammou, 66. dakikada kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golüne imza atmayı başardı ve skoru 4-1'e taşıdı. Maçta son sözü ise Campos söyledi. 88. dakikada topu ceza sahası çaprazına taşıyan Bakasetas, topu ceza sahasına geriden gelen Campos'un koşu yoluna gönderdi. Topa yetişen Campos bekletmeden vuruşunu yaptı topu filelerle buluşturarak maçın skorunu tayin etti 5-1. Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçını farklı kazanarak rövanş için avantaj yakaladı.