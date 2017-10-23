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Alanyaspor kupa için mücadele edecek

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında yarın BAL Ligi ekiplerinden Edirnespor'u ağırlayacak. Onur Karabaş'ın yöneteceği mücadele saat 18.30'da başlayacak

Alanyaspor kupa için mücadele edecek

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında yarın BAL Ligi ekiplerinden Edirnespor'u ağırlayacak. Onur Karabaş'ın yöneteceği mücadele saat 18.30'da başlayacak

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:50
Alanyaspor kupa için mücadele edecek
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SÜPER Lig'de haftayı Göztepe beraberliği ile kapatan Aytemiz Alanyaspor'da gözler yarın oynanacak olan Edirnespor maçına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Trakya temsilcisini ağırlayacak olan turuncu yeşilli takım hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Onur Karabaş yönetecek. Karabaş'ın yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Deniz Caner Özaral yapacak. Turuncu yeşilliler, eleme usulü oynanacak olan bu mücadelede zayıf rakibini yenerek kupada son 32 takım arasına adını yazdırmak istiyor. Edirnespor, kupanın ilk turunda Modefonspor, ikinci turda Çanakkale Dardanelspor ve üçüncü turda ise Kocaeli Birlikspor'u elemişti. Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Mamadou Fofana ve kart cezalısı Giorgios Tzavellas yarınki maçta forma giyemeyecek.

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Aytemiz AlanyasporZiraat Türkiye KupasıEdirnespor
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