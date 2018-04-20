Alanyaspor kritik maçı almanın peşinde

SPOR Toto Süper Lig'in 30. haftasında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu önemli mücadelede taraftar desteğini de arkasına almak isteyen Alanyaspor, Galatasaray karşısında ilk Süper Lig galibiyetini almak istiyor. Yarın oynanacak olan bu dev mücadele için tüm şehir seferber olmuş durumda. Hafta başında satışa sunulan biletlerin büyük bir çoğunluğunun tükendiği öğrenilirken, maç gününe kadar tüm biletlerin bitmesi bekleniyor. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da tüm taraftarları yarın oynanacak olan karşılaşmaya davet etti. Alanyaspor'a geldiği günden beri taraftarların müthiş bir destek verdiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Taraftarlarımızın yapacağı baskı bizim oyunumuza da yansıyacak. Galatasaray'ı taraftarlarımızın önünde yenerek rahat bir nefes almak istiyoruz" dedi.

SON HAZIRLIK BUGÜN

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ile yapacağı 30. hafta maçının hazırlıklarına da dün devam etti. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çift kale maçı yaptı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmanda oldukça hırslı bir görüntü çizen futbolcuların neşeli oldukları da gözlendi. Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün devam edecek olan Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcular, saat 17.30'da son bir antrenman yapacak ve kampa girerek yarınki maç saatini beklemeye başlayacak.

