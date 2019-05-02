Alanyaspor- Konyaspor maçının hakemi belli oldu!

MHK, Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemleri bugün açıkladı. Alanyaspor ile Konyaspor arasında oynanacak olan mücadeleye ise Alper Ulusoy'u atadı

Alanyaspor- Konyaspor maçının hakemi belli oldu!
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre; Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak olan mücadeleyi FIFA Kokartlı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 16, TFF 1. Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 maç yöneten deneyimli hakem, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 12 maçında düdük çaldı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 de mağlubiyet elde etti. Bu önemli mücadelede Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

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