Alanyaspor - Kayserispor maçının kadroları açıklandı

BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada NSakala, Merih, Tzavellas, Bainao, orta alanda Sackey, Maniatis, Ceyhun, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Kayserispor ise, Lung, Levent, Şamil, Bilal, Umut, Varela, Chery, Sapunaru, Mensah, Kucher ve Atila ilk 11'i ile maça başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 16:04