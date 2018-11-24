Alanyaspor - Kayserispor maçının kadroları açıklandı

Süper Lig'de bugün saat 16.00'da başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçının kadroları az önce açıklandı

Alanyaspor - Kayserispor maçının kadroları açıklandı
banner404

BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada NSakala, Merih, Tzavellas, Bainao, orta alanda Sackey, Maniatis, Ceyhun, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak. 
Konuk ekip Kayserispor ise, Lung, Levent, Şamil, Bilal, Umut, Varela, Chery, Sapunaru, Mensah, Kucher ve Atila ilk 11'i ile maça başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 16:04
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Antalya Büyükşehir...
Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Antalya Büyükşehir...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479