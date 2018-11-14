Alanyaspor - Kayserispor maçı biletleri satışta

BİLET fiyatları, VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 35 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL olarak belirlendi.

BİLET SATIŞ KANALLARI

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlar, biletlerini maç gününe ve maç saatine kadar kulübümüzün bilet satış gişesi ve Store Mağazası Passolig gişesinden, www.passo.com.tr internet portalından, NKolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig bilet satış gişelerinden satın alabilirler. Maç günü kulüp bilet satış gişesinde passolig kartı basımı yapılmayacak olup, yalnızca bilet satışı yapılacaktır."