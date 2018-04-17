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Alanyaspor Kayseri'ye özel uçak  kaldıracak

Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu, Süper Lig'de haftaya oynayacakları Kayserispor maçı için özel uçak kaldırıyor

Alanyaspor Kayseri'ye özel uçak  kaldıracak

Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu, Süper Lig'de haftaya oynayacakları Kayserispor maçı için özel uçak kaldırıyor

17 Nisan 2018 Salı 13:20
Alanyaspor Kayseri'ye özel uçak  kaldıracak
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SPOR Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi Kayserispor maçında da özel uçakla deplasmana gidecek. Turuncu yeşilli yönetimden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı için özel uçak kaldıracak. 27 Nisan Cuma günü saat 10.30'da Alanya - Gazipaşa Havalimanı'ndan Kayseri'ye hareket edecek olan özel uçak, 28 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de geri dönecek. Özel uçak ücreti, havalimanı transferi, maç bileti ve otel konaklaması dahil olmak üzere toplam 1000 TL olarak belirlendi. Kayseri'ye gitmek isteyenler kulüp akreditasyon sorumlumuz Alpaslan Edizer'e 0 536 980 23 08 nolu telefondan ulaşarak kayıt işlemini yaptırabilirler" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor TotoSüper LigAytemiz AlanyasporKayserispor
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