Alanyaspor Kayseri maçına kilitlendi

SPOR Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden ve muhteşem bir galibiyete imza atan Aytemiz Alanyaspor, gözünü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı mücadeleye çevirdi. Ligin ikinci yarısında müthiş bir performans sergileyen 2 takımın düellosuna sahne olacak olan Kayserispor-Alanyaspor maçı, aynı zamanda Sergen Yalçın ve Hikmet Karaman'ın taktik savaşına da sahne olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalıştı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda oyuncularını Kayseri maçı için motive eden Sergen Yalçın oldukça keyifliydi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yapan Alanyasporlu futbolcular, daha sonra Kayserispor maçının taktik provasını yaptılar. Yapılan çift kale maçı kazanan beyaz takımlı futbolcular büyük sevinç yaşadılar.

